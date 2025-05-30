“Torun Davası Açıldı, Aci Ailesi”

KAZA VE SONRASI GELİŞMELER

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’te 17 yaşındaki Timur Cihantimur, ehliyetsiz sürmüş olduğu araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza yaparak park halinde duran 3 ATV tipi araca çarptı. Bu kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci yaşamını yitirirken, kazanın gerçekleştiği yerde bulunan diğer bireyler de yaralandı.

AİLE MAHKEMESİNE DAVA AÇILDI

Oğuz Murat Aci’nin ailesi, olayın üzerinden geçen süre zarfında soruşturma devam ederken, oğullarının ölümüne ilişkin şikayetinden vazgeçen gelinleri Şükriye Aci’ye yönelik, 2 yaşındaki torunlarını kendilerine göstermediği iddiasıyla İstanbul Aile Mahkemesi’nde dava açtı. Avukatları aracılığıyla mahkemeye sunulan belgelerde “Müvekkillerin oğulları Oğuz Murat Aci, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Oğuz Murat Aci, daha önce Şükriye Aci ile evlenmiş olup, çiftin bu evliliğinden ‘Pars’ isimli bir çocuğu dünyaya gelmiştir. Şükriye Aci, ölüm olayından sonra, eşinin kazaya sebep olan şüpheli Timur Cihantimur’un yakınları ile görüşmeler yapmıştır.” ifadeleri yer aldı.