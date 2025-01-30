Tosyalı, GES İçin Anlaşma İmzaladı

ENERJİ ÜRETİMİNDE YENİ ADIMLAR

Tosyalı, toplam 1,2 gigavat kapasiteli öz tüketim güneş enerjisi santrali (GES) projelerinin bir parçası olarak 120 megavatlık ilk kısım için GE Vernova ve İnogen ile sözleşme imzaladı. Şirketten alınan bilgilere göre, yıllık 15 milyon ton ham çelik üretme kapasitesine sahip olan Tosyalı, kendi enerji ihtiyacını karşılamak için adımlarını büyütme yolunda devam ediyor. Bu kapsamda, öz tüketim için planlanan 1,2 gigavatlık kapasiteye sahip GES projelerinin yapımına ilişkin anlaşmalar imzalandı. Tosyalı, projenin ilk kısmını bu yıl devreye almayı ve 2027 yılına kadar tamamlamayı hedefliyor.

İŞ BİRLİĞİ VE AYRINTILAR

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, projeye yönelik ilk adımın Osmaniye’deki ilk faz çalışmalarıyla atıldığını ifade etti. “Dünyanın bu alandaki lider şirketlerinden biri olan GE Vernova ve Türkiye’nin önde gelen EPC yüklenicisi İnogen ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz” diyen Tosyalı, 8 farklı ilde GES sahalarına kurulacak panellerle öz tüketimlerinin yüzde 50’sine yakınını sağlama planlarının da altını çizdi. Bu adımın şirketin enerji kullanımında daha güçlü ve bağımsız olmasını sağlarken, aynı zamanda dünya çapında sayılı yeşil çelik üreticilerinden biri olma konumlarını güçlendireceğini belirtti.

PROJE AŞAMALARI VE HEDEFLER

Osmaniye’de inşaat çalışmaları başlayan projenin diğer aşamaları ise üç fazda gerçekleştirilecek. İnogen Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Soydan, 10 farklı ilde 2 binden fazla çalışanla yürütülecek projelerin küresel ortak desteğiyle hızlı ve verimli bir kurulum süreci geçireceklerini ifade etti. Tüm enerji santrallerinin kısa sürede devreye alınacağını bildiren Soydan, projenin geniş kapsamlı hedeflerine ulaşma konusunda kararlılıklarını dile getirdi. GE Vernova Güç Dönüşümü ve Depolama Bölüm Başkanı Ed Torres da, Inogen ile birlikte Tosyalı’nın dünyanın en büyük öz tüketim güneş enerjisi projelerinden birini geliştirme hedefini desteklemekten gurur duyduklarını söyledi.