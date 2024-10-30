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Spor

Tottenham Ve Manchester City Karşılaşması

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TOTTENHAM’IN YOLU

Tottenham Hotspur, bu mücadeleye Coventry City karşısında elde ettiği galibiyetle gelmiş durumda. Bu eleme turundaki başarı, takımın motivasyonunu yükseltiyor ve bir sonraki aşamaya geçme hedefini güçlendiriyor.

Manchester City ise güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor ve bu turda da şampiyonluk hayalini sürdürmek için mücadelesine devam edecek. Karşılaşma, her iki takım açısından da büyük bir önem taşıyor ve taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

HAKEM DETAYLARI

Maç, Tottenham Hotspur Stadyumu’nda gerçekleştirilecek ve TSİ 23.15’te başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Robert Jones, bu kritik mücadelede düdük çalacak. Taraftarlar, her iki takımın da sahada keyifli bir performans sergilemesini bekliyor.

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