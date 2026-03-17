Toyota 550 Binden Fazla Aracı Geri Çağırdı

Toyota, Amerika Birleşik Devletleri’nde ürettiği 550 binden fazla aracı acil geri çağırma işlemi yapmak zorunda kaldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin yaptığı açıklamada, bu kararın arkasında koltuk sırtlığı mekanizmasındaki bir kilitlenme problemi olduğu belirtildi.

ETKİLENEN MODELLER

Bu geniş kapsamlı geri çağırma operasyonu, 2021 ile 2024 model yılları arasındaki Toyota Highlander ve Highlander Hybrid versiyonlarını kapsıyor. Bu segmentte önemli bir yer tutan araçların toplam sayısının 550 bin 7 olduğu ifade edildi. Etkilenen modellerde koltuk sırtlığı, ayarlandıktan sonra tam olarak kilitlenmeyerek kaza anında yaralanma riskini artırabiliyor. Sorunun çözümü için araç sahipleri, yetkili servislerde koltuk mekanizmasındaki yayların ücretsiz bir şekilde değiştirilmesini sağlama imkanı bulacak.

SÜRÜCÜLER İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Japon otomobil üreticisi, onarım işlemleri tamamlanıncaya kadar araç sahiplerinin ekstra dikkatli olmalarını istiyor. Sürücülerin, yola çıkmadan önce koltuklarının doğru konumda sabitlendiğini kontrol etmesi gerektiği vurgulanıyor.

Aynı Yağmur Altında Dizisi Final Kararını Aldı

ATV'nin yeni dizisi "Aynı Yağmur Altında", 7. bölümde final yapma kararı aldı, gazeteci Birsen Altuntaş tarafından duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kadir Gecesi Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla İslam dünyasının ve milletin bu özel gecesini kutlayarak, barış ve huzur getirmesini temenni etti.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Tutuklandı

Rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla gözaltına alınan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de yer aldığı 5 kişi tutuklandı.
Saran’dan Tedesco’ya Sert Eleştiriler Geliyor

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısındaki ağır yenilginin ardından teknik direktör Tedesco ile acil bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Saran, kadro tercihleri hakkında sert eleştirilerde bulundu.

