Toyota’dan Yüzde 100 Kredi İmkanı!

MODERN TASARIM VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER

Toyota Corolla Sedan, modern tasarımı ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Markanın tüm modellerinde sağladığı taksitle otomobil imkanı, kullanıcılar arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Toyota Türkiye’deki geniş model yelpazesinin içinde Corolla Sedan, Corolla Cross Hybrid ve Yaris Hybrid gibi seçenekler ön plana çıkıyor. Özellikle Corolla Sedan, tasarımı ve güvenlik donanımları sayesinde Türk tüketicisinin yoğun ilgisini çekiyor.

KAMPANYALAR VE KREDİ İMKANLARI

Mayıs 2025 kampanyaları aracılığıyla kullanıcıların dikkatini çeken en önemli yeniliklerden biri, yüzde 100’e varan kredi imkanı oldu. Bu fırsat, tüm Toyota binek ve hafif ticari modellerinin alımlarında geçerli. Bireysel müşterilere yönelik olarak hafif ticari araçlarda 10.000 TL peşinat ile yüzde 100’e kadar kredi kullanma fırsatı sunuluyor. Kampanyanın 31 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerli olduğu ve stoklarla sınırlı olduğu belirtiliyor.

COROLLA SEDAN İNDİRİMLERİ

Popüler model Corolla Sedan’da da önemli indirimler gözlemleniyor. 88.500 TL ile 265.000 TL arasında değişen bu indirimler, Corolla Sedan almayı düşünen alıcılar için büyük bir avantaj sunuyor.

10 MAYIS 2025 TARİHLİ FİYAT LİSTESİ

Aşağıda, Corolla Sedan modelinin güncel indirimli fiyat listesi bulunmaktadır:

– 1.5 Vision Plus Multidrive S: Kampanyalı fiyat 1.625.000 TL (İndirim 265.000 TL)

– 1.5 Dream Multidrive S: Kampanyalı fiyat 1.835.000 TL (İndirim 88.500 TL)

– 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: Kampanyalı fiyat 1.855.000 TL (İndirim 206.000 TL)

– 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: Kampanyalı fiyat 1.933.000 TL (İndirim 219.500 TL)

– 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: Kampanyalı fiyat 2.032.000 TL (İndirim 263.500 TL)

Toyota’nın sunduğu bu geniş kredi imkanları ve yüksek indirimler, otomobil alımını daha erişilebilir hale getiriyor. Kampanya detayları ve güncel stok durumu hakkında bilgi almak için en yakın Toyota bayisi ile iletişime geçmek mümkün.