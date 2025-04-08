Toyota, Hibrit Araçlara Talebi Karşılayamıyor!

Toyota, dünya genelinde hibrit araçlara olan yüksek ilgiyi karşılamakta güçlük çekiyor. Özellikle hibrit sistemlerin temel bileşenlerinden biri olan manyetik parçaların temininde yaşanan sorunlar, üretim süreçlerinde ciddi yavaşlamalara sebep oldu. Bu durum en çok etkilenen modellerden biri ise, Toyota’nın en çok satan araçlarından biri olan Corolla’nın hibrit versiyonu. Artan yakıt maliyetleri ve çevre bilincinin artmasıyla birlikte, Toyota’nın benzin-elektrik hibrit araçlarına olan talep dünya genelinde önemli bir artış gösterdi. Bu artışta öne çıkan model, uygun fiyatı ve performansıyla dikkati çeken Corolla hibrit oldu. Avrupa’dan Hindistan’a, Amerika’dan Japonya’ya kadar birçok ülkede Corolla hibrit’e duyulan yoğun ilgi, bayilerdeki stokların hızla tükenmesine yol açtı. Uzmanlar, bu talebin karşılanamaması durumunda elinde Corolla hibrit bulunanların önemli bir avantaj elde edebileceğini söylüyor.

HİBRİT ARAÇ BULMAK ZORLAŞIYOR

Hibrit araç bulmak Toyota bayilerinde artık oldukça zor hale geldi. Avrupa’da yeni bir hibrit araç satın almak isteyen müşteriler, ortalama 60 ila 70 gün beklemek zorunda kalıyor. Japonya’da ise bazı modeller için bu süre 5 aya kadar uzayabiliyor. Corolla hibrit için durum daha da kritik; birçok ülkede yeni siparişler ya beklemeye alındı ya da teslimat tarihleri belirsiz hale geldi. Toyota, bu tedarik krizine çare bulmak amacıyla Kuzey Carolina’da 14 milyar dolarlık büyük bir batarya üretim tesisi kurmaya karar verdi. Nisan ayı itibarıyla üretime başlamasına rağmen, bu yatırımın küresel ölçekte hissedilir bir etki yaratması zaman alacak. Uzmanlar, bu durumun özellikle Corolla hibrit gibi popüler modellerin değerini önümüzdeki dönemde daha da artırabileceğini öngörüyor.

HIBRİT ARAÇ SATIŞLARINDA ARTIŞ

2024 yılında Çin’de elektrikli araç satışları yüzde 7 oranında bir düşüş gösterirken, hibrit araç satışlarının yüzde 27 oranında artış göstermesi, Toyota’nın hibrit teknolojisine yapmış olduğu stratejik yatırımların doğruluğunu kanıtlamış oldu. Tamamen elektrikli modellere yönelen rakiplerinin aksine hibrit stratejisini benimseyen Toyota, bu alandaki liderliğini daha da pekiştirdi. Uzmanlar, hammadde sorunlarının çözülmemesi durumunda Corolla hibrit’in orta vadede önemli bir yatırım aracı olabileceği düşüncesinde.