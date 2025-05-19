Toyota Industries, Devralma Teklifini Kabul Ediyor!

TOYOTA INDUSTRIES SATIN ALMA TEKLİFİ

Kyodo’nun kaynak göstermeden aktardığına göre, Toyota Industries, Toyota Motor Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda’nın satın alma teklifini kabul etmeye hazırlanıyor. Japon haber ajansı, devralma teklifinin Mayıs veya Haziran ayında kamuoyuna açıklanacağını belirtiyor. Bloomberg’in geçen ay paylaştığı habere göre, Toyoda’nın Toyota Industries’i, Japonya’nın en büyük bankalarının desteğiyle özel bir amaçlı araç aracılığıyla 6 trilyon Yen (41,4 milyar dolar) karşılığında satın almayı planladığı bildirildi.

FINANSMAN KAYNAKLARI

Toyota Motor sözcüsü, Kyodo’nun haberiyle ilgili herhangi bir yorum yapmayı reddetti. Ancak, şirketin her zaman holdinglerini verimli bir şekilde yönetmenin yollarını düşündüklerini ve henüz kesin bir karar verilmediğini yineledi. Bloomberg’e konuşan kaynaklardan biri, Toyota Industries için yapılan teklifin sürmesi halinde, finanse edileceği yerlerin Mitsubishi UFJ Financial Group ve Japonya’nın diğer büyük bankalarından alınacak krediler ile Toyoda’nın kişisel yatırımlarını içerdiğini açıkladı.

ANLAŞMA SÜRECİ

Bloomberg’in bu ayın başlarında verdiği bilgiye göre, anlaşmaya dahil olan taraflar mali danışmanlarını seçerek sürecin ilerlediğine dair işaretler veriyor. Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota Motor, hükümetin adil rekabeti teşvik etmek ve Japonya’nın kurumsal devleri arasında yönetim kalitesini artırma çabasının bir parçası olarak karmaşık çapraz hissedarlık ağını çözmeye çalışıyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

Toyota Industries, forkliftler, tekstil tezgahları ve Toyota’nın binek otomobilleri için parçalar üreten büyük bir kuruluş. Şirket, Akio Toyoda’nın büyük büyükbabası Sakichi Toyoda tarafından kurulmuş.