Toyota’nın Modellerine 300 Bin TL İndirim

MARKA İNDİRİM FIRSATLARIYLA MÜŞTERİLERİNE KOLAYLIK SAĞLIYOR

Marka, belirli araç modellerinde 300 bin TL’ye kadar varan indirimler uyguluyor ve bu süreçte müşterilerine farklı finansman alternatifleri sunarak kolaylık sağlamayı hedefliyor.

ÖTV MUAFİYETİNE UYGUN MODELLER VE İNDİRİMLER

Toyota’nın Türkiye’de üretilen ve ÖTV muafiyetine uygun modelleri arasında Corolla Hybrid, Corolla Benzinli ve Toyota C-HR Hybrid öne çıkıyor. 1.5 Vision Plus MDS versiyonu ile Corolla Benzinli modeli, 290 bin TL indirim elde ederek 1 milyon 370 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Tam hibrit versiyonu olan Toyota Corolla Sedan ise 1 milyon 830 bin TL, Türkiye’de üretilen Toyota C-HR Hybrid ise 1 milyon 757 bin TL fiyatı ile alıcılarını bekliyor. SUV segmentinde büyük ilgi gören Corolla Cross Hybrid modeli de 300 bin TL’ye kadar indirimle 1 milyon 780 bin TL’den başlayarak satışa sunuluyor.

AVANTAJLI KREDİ SEÇENEKLERİ VE KAMPANYA DETAYLARI

İndirimlerin yanı sıra Toyota, cazip finansman seçenekleri ile de dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında, 1.8 Hybrid Flame e-CVT ve 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT versiyonlarında 200 bin TL indirim uygulanıyor. Ayrıca, 12 ay vadeli ve yüzde 1.49 faiz oranlı kredi imkânı sağlanıyor.