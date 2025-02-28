Toyota ÖTV Muafiyetli Araçlarıyla Öne Çıkıyor

ÖTV İNDİRİMİNİN YENİ DÜZENLEMESİ VE TOYOTA’NIN FIRSATLARI

ÖTV indirimli araç fırsatları sunan Toyota, 2025 yılı için özel paketleriyle dikkat çekiyor. Engelli bireylerin araç alımları ve konforlu sürüş deneyimi için Türkiye’de uygulanan ÖTV indirimi, 2025 yılı itibariyle güncellenmeye gidiyor. 2025 yılı için geçerli olan üst limit ve Toyota’nın sunduğu avantajlar şöyle sıralanıyor.

2025 YILINDA ÖTV İNDİRİMİYLE ALINABİLECEK TOYOTA MODELLERİ

2025 yılı itibariyle ÖTV muafiyeti yeniden güncellendi. Resmi Gazete’de belirtilen %43,93 oranında yeniden değerleme sonucunda, 2025 yılı için ÖTV üst limit sınırı 2.290.200 TL olarak belirleniyor. Güncellenen kural gereği, ÖTV muafiyetinden faydalanacak araçların en az %40 yerli üretim şartına uyması gerekiyor. Bu düzenleme, Milli Sanayi Politikası çerçevesinde yerli üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor. Bunun yanında, 1 Ocak 2025’ten önce ÖTV muafiyeti ile edinilen araçlar, ilk kayıt tarihinden itibaren 5 yıl sonra satılabilecektir. Ancak, ÖTV muafiyetli araç sahipleri, 10 yıl boyunca yeni bir ÖTV muafiyetli araç alamaz. 2025 yılı ve sonrasında alınan araçlar ise 10 yıl boyunca satılamaz ve bu süre zarfında yeni bir ÖTV muafiyetli araç alınamaz. ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen bireylerin engel oranının %40 ve üzerinde olduğunu kanıtlamaları gerekiyor. Ek olarak, %90 ve üzeri engeli olan bireyler, araç alırken herhangi bir ek şart olmaksızın ÖTV muafiyetinden faydalanabiliyor. Engel oranı %40 ile %89 arasında olan bireylerin ise bu indirimden yararlanabilmeleri için araçta özel tertibat bulundurulması gerekiyor. Bu düzenleme, Engelli Sağlık Kurulu Raporu Yönetmeliği çerçevesinde uygulanıyor. ÖTV muafiyetine tabi olan Toyota modelleri arasında; sıfır araba fiyatları üzerinden sunulan Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR Hybrid gibi seçenekler yer alıyor. Bu araçlar, engelli bireylerin sürüş konforunu artırmak amacıyla özel olarak tasarlanıyor. Toyota, “Engel Yok Toyota Var” sloganı ile bu modellerde kullanım kolaylığı sağlayan birçok geliştirilmiş çözüm sunuyor.

ÖTV MUAFİYETİNE SAHİP TOYOTA MODELLERİNİN ÖZELLİKLERİ

ÖTV muafiyetine sahip Toyota araçları, engelli bireylere özel donanımlar, yüksek güvenlik çözümleri ve konforlu sürüş deneyimi ile öne çıkıyor. Kampanya kapsamındaki modeller; geniş iç hacimleri, yüksek oturma pozisyonları ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca bu araçlarda bulunan Toyota Safety Sense 3 teknolojisi, adaptif hız sabitleyici ve şerit takip asistanı gibi özellikleri barındırarak güvenliği üst düzeye çıkarıyor. Uzun ömürlülüğü ve düşük bakım maliyetleri ile tanınan Toyota, engelli bireyler için ekonomik ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Toyota’nın ÖTV indirimine yönelik sunduğu tüm avantajları ve detaylı bilgileri Toyota Türkiye resmi web sitesinde bulabilirsiniz. Toyota’nın “Engel Yok Toyota Var” sayfasını ziyaret ederek bu konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.