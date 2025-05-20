Trablus Uluslararası Havaalanı Açıldı

LIBYA ULUSAL BİRLİK HÜKÜMETİ SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Trablus Uluslararası Havalimanı’nın bugünden itibaren özel ve acil durum uçuşlarına açıldığını bildirdi. Hükümetin yaptığı açıklamada, Ulaştırma Bakanlığının Sivil Havacılık Genel Otoritesi aracılığıyla, havalimanının bu tür uçuşlara açılması için bir genelge yayımlandığı ifade ediliyor.

GENELGEDE PISTLER VE TESİSLER BELİRTİLİYOR

Bu genelgede mevcut pistlerin, taksi yollarının ve hava iletişim tesislerinin detaylarının yer aldığı kaydediliyor. Başkentteki tek işleyen havalimanı olan Mitiga Uluslararası Havalimanı, Rada milis grubunun kontrolünde bulunuyordu. Hükümet güçlerinin son olaylarda çatıştığı Rada milis grubunun atılan bu adımla, ellerindeki baskı unsurunun devre dışı bırakıldığı belirtiliyor.

TRABLUS ULUSLARARASI HAVALİMANI TARİHÇESİ

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından Mart 2011’de Libya hava sahasına getirilen uçuş yasağı nedeniyle Trablus’un 27 kilometre güneyinde bulunan Trablus Uluslararası Havalimanı, o tarihten bu yana uçuşlara kapalıydı. Havalimanı, 2014 yılına kadar çeşitli dönemlerde yaşanan çatışmalar nedeniyle birkaç kez açılıp kapanmıştı. 2014’te Fecr Libya milis grubunun, Hafter güçlerinin kontrolündeki havalimanına saldırarak kontrolü ele geçirmesi sonrası uçuşlar durdurulmuş ve havalimanı bir daha kullanılmamıştı.