Trabzon’da Boşanma Aşamasındaki Eşine Silahlı Saldırı

Olay akşam saatlerinde Ortahisar ilçesi Toklu Mahallesi’nde yaşandı.

BOŞANMA AŞAMASINDA KANLI TARTIŞMA

İddiaya göre, boşanma aşamasında bulunan Şenol Bostan ile eşi İrem Bostan arasında bir tartışma gerçekleşti. Tartışma esnasında Şenol Bostan, tabancayla önce eşi İrem Bostan’ı sonra kendisini vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Bostan çiftinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.