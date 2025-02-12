Trabzon’da Gece Yaşanan Heyelan Korkusu

KORKMAZ AİLESİ HEYELANLA YÜZYÜZE KALDI

Trabzon’un Arsin ilçesindeki Çubuklu mahallesinde oturan Korkmaz ailesi, geçtiğimiz Çarşamba gece saat 03.00 sıralarında yüksek bir gürültü ile uyandı. Etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında korkan aile, dışarıya çıktığında karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Binanın yakınındaki tarım arazisinde meydana gelen heyelan, aileyi tedirgin etti. Korkmaz ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım çağrısında bulundu.

HEYELANIN ZARARLARI BÜYÜK OLDU

Heyelan dolayısıyla meydana gelen istinat duvarı yıkıldı. Hayvancılıkla geçimini sağlayan Korkmaz ailesinin ahırı da bu doğal afet nedeniyle zarar gördü. Taş ve toprak parçaları ahırın bir kısmının duvarını yıktı. Ayrıca, Korkmaz ailesinin yaşadığı binanın önündeki yamaçta da toprak kaymaları gerçekleşti. Heyelan sırasında Korkmaz ailesinin kamyoneti, olay yerine gelen ekiplerin hızlı müdahalesi ile son anda kurtarıldı.

BÖLGEDEKİ RİSK TEHLİKESİ BÜYÜK

Heyelan riski sebebiyle, AFAD ekipleri de bölgeye incelemelerde bulunmak üzere geldi. Korkmaz ailesi, yaşadıkları riskli durumdan ötürü yetkililerden yardım talep etti. Aile, yaşadıkları durumu “RİSK ALTINDA YAŞIYORUZ” şeklinde duyurdu.