“Trabzon’da Uçak Kazası Davası Süreci”

UÇAK KAZASI VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren Pegasus Havayolları’na ait PC 8622 sefer sayılı “Zeynep” isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018 tarihinde Trabzon Havalimanı’na inişi sırasında pistin kuzey yönündeki deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durdu. Yolculardan oluşan 162 kişi ve 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile güvenli bir şekilde tahliye edildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI VE TAHSİS PLANI

Trabzon Havalimanı, uçuş trafiğine kapatıldıktan sonra uçağın kurtarılması için yoğun çalışmalar yapıldı. 500 ve 350 tonluk iki vinç ve 100 kişilik bir ekiple, 20 saat süren çabalar sonucu uçak bulunduğu yerden çıkarıldı. Güvenli bir bölgeye çekilen uçak, uzman ekipler tarafından incelendi. Uçağın bir daha uçamayacağı belirlendikten sonra Yomra Belediyesi’ne tahsis edilip, restorana dönüştürme planı yapıldı. Uçak, 29 Eylül 2018 tarihinde yüklendiği TIR ile Yomra ilçesindeki pazar alanına götürüldü. Hurdaya ayrılan uçak, sonrasında Yomra ilçe sahilinde bir pide salonuna dönüştürüldü.

PİLOTLARA YÖNELİK DAVALAR

Kaza ile ilgili olarak Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dahilinde, pilotlar, kabin ekibi ve yolcuların ifadeleri alındı. Pilotlar Ender Bayraktar (68) ve İrfan Yavuz hakkında “taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.