“Trabzon Kuymağı Resmen Tescillendi”

KUYMAK NOW COĞRAFİ İŞARETLE TESCİLLENDİ

Trabzon’un yöresel özel lezzetlerinden biri olan kuymak, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, “Dünyada Çin’den sonra en fazla coğrafi tescile sahip ülkeyiz. Her geçen gün sayılarımız artıyor” diye açıkladı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TTSO) başvurusu sonucunda, yöre özgü lezzetlerden mısır unu ve peynir ile tereyağı kullanılarak yapılan ‘Trabzon Kuymağı’, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Tescil töreni için Ganita Sahili’nde bir etkinlik düzenlendi.

TÖRENE KATILIM YOĞUN OLDU

Törende, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Direktörü Habib Asan ve diğer davetliler yer aldı.

COĞRAFİ İŞARETİN ÖNEMİ VURGULANDI

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, coğrafi işaretin önemine işaret ederek, “Trabzon bölgesi olarak 13’üncü coğrafi işaret aldığımız Trabzon kuymağının tanıtımındayız. Her zaman söylüyoruz; marka demek, zenginleşmek demek. Borsalar Birliği Başkanımız ve Dünya Odalar Borsalar Birliği Başkanı bizlerin ürünlerinin markalaşması ve coğrafi işaret alması hususlarında büyük destek veriyor. Türkiye’de şu ana kadar coğrafi işaret olarak bin 600’ü geçtik. Yılsonuna kadar bu rakam 2 bine yaklaşacak” ifadelerini kullandı.

MARKALAŞMA ADIMI

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon kuymağının tescillenmesinin markalaşma açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu dile getirerek, “Bu ürünün bu şehre aidiyetini tescilliyoruz; bu önemli bir şey. Markalaşma yolunda bu adım çok kıymetli. Aynı zamanda şehrin tanıtımına katkı sağlıyor” diye konuştu.

“KUYMAK ARTIK TRABZON’LA ANILACAK”

Vali Aziz Yıldırım ise, “Trabzon’a gidildiğinde kuymak öne çıkıyor. Türk Patent Enstitüsü, kuymağın Trabzon mutfağının bir ürünü olduğunu tescilledi. Bundan sonra kuymak artık Trabzon’la anılacak” dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Türkiye’nin, dünyada Çin’den sonra en fazla coğrafi tescile sahip ülke olduğuna dikkat çekerek, “Trabzon gerçekten zengin bir ilimiz. Bugün 13’üncü tescil belgesi olan Trabzon kuymağını takdim ediyoruz. Zenginliklerimizi tescil altına almak çok önemli” sözleriyle bu tescilin değerini vurguladı.