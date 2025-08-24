Trabzonspor 3’te 3 yaptı, lider

İLK YARI GOLÜLLE SONUÇLANDI

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor, Papara Park’ta karşılaştı. Müsabaka, bordo-mavililerin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekip Trabzonspor’a galibiyeti getiren golü 39. dakikada Stefan Savic kaydetti. Trabzonspor’un 41. dakikada Felipe Augusto ile bulduğu gol ise VAR kontrolü sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi. Bu sonuçla beraber 3’te 3 yapan Trabzonspor, puanını 9’a yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Antalyaspor ise 6 puanla 6. sırada kaldı ve bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı. Trabzonspor, gelecek hafta Samsunspor’u ağırlayacakken, Antalyaspor ise Karagümrük’ü konuk edecek.

MAÇIN KONTROLÜ

Maçın başlangıcında, 1. dakikada karşılaşma başladı. 15. dakikada orta saha mücadeleleri dikkat çekti. 17. dakikada Trabzonspor, Antalyaspor ceza sahasında bir tehlike yaşattı. Onuachu’nun vuruşu savunmadan dışarı gitti. 33. dakikada Trabzonspor’dan Batagov sarı kart gördü. Bunun ardından 35. dakikada Antalyaspor’dan van de Streek de sarı kart ile cezalandırıldı. 36. dakikada Trabzonspor, gole çok yaklaştı. Zubkov’un serbest vuruş ortasında Savic’in kafa vuruşu kaleci Abdullah tarafından çıkartıldı.

39. dakikada, Trabzonspor 1-0 öne geçti! Bordo-mavililerin kazandığı kornerde Zubkov’un ortasını Savic güzel bir şekilde tamamladı. 40. dakikada Trabzonspor, farkı ikiye çıkaracak gibi göründü. Olaigbe ve Pina’nın çalışmasının ardından Augusto’nın golü geldi fakat VAR incelemesi sonrası bu gol iptal edildi. İlk yarı 1-0 sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GÖRÜNÜM

İkinci yarıya 46. dakikada başlandı. 78. dakikada Trabzonspor, Onuachu’dan gelen topa Vica’nın yaptığı vuruş auta gitti. Trabzonspor, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa’ya karşı oynadığı karşılaşmanın 11’ine göre tek bir değişiklik ile sahaya çıktı. Teknik direktör Fatih Tekke, Visca’yı yedek kulübesine alarak, onun yerine Zubkov’u ilk 11’de tercih etti. Trabzonspor’un yeni transferi Christ Oulai, eski kulübü Bastia’dan kalan cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Anthony Nwakaeme de sakatlık sebebiyle oyunda yoktu.

TRİBÜNLERDE BOŞ YERLER

Trabzonspor’un ligin ilk 2 haftasında elde ettiği galibiyetler, taraftarların maça ilgisini artırmadı. Papara Park’taki tribünlerde yer yer boşlukla karşılaştı. Az sayıda Antalyaspor taraftarı, Trabzon deplasmanında takımlarını desteklemek için maça geldi. Antalyaspor’da eski Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, ilk 11’de sahaya çıkarken, Poyraz Efe Yıldırım yedek kulübesinde kaldı.