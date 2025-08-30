Trabzonspor’a Mehmet Ali Yılmaz Adı Verildi

TRABZONSPOR’UN EFSANE BAŞKANIYLA YENİ SEZON

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 2025-26 sezonunun Trabzonspor’un efsanevi başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın adıyla anılacağını duyurdu. TFF, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Süper Lig’in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski milli futbolcuların anısına düzenlenmesi uygulaması kapsamında, kalan haftaların ‘2025-2026 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’ olarak oynatılmasına karar vermiştir” ifadelerine yer verdi.

MEHMET ALİ YILMAZ’IN SPOR DÜNYASINA KATKILARI

Açıklamada, Türkiye’nin önemli spor adamlarından biri olarak Mehmet Ali Yılmaz’ın katkılarına da vurgu yapıldı. “Türk sporuna çok önemli katkılarda bulunan Mehmet Ali Yılmaz, milletvekilliğinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı olarak da ülkemize hizmet etmişti. İki hükümet döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonunun özerk bir yapıya kavuşmasında büyük rol oynamış, futbolda havuz sistemini düzenleyen kişilerden biri olmuştur. Trabzonspor’da üç dönem başkanlık yaparak kulüpte en uzun süre bu görevi üstlenen isim olan Yılmaz, onursal başkanlığa da seçilmiştir. Mehmet Ali Yılmaz’ın başkanlığı döneminde Trabzonspor, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Lig Şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Başbakanlık Kupası kazandı.” Açıklama, “Merhum Mehmet Ali Yılmaz’a bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz” sözleriyle son buldu.