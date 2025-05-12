Trabzonspor Açıklama Yaptı: Haklarımızı Gasbedenler Kaybeder

TRABZONSPOR’DAN GALATASARAY MAÇINA TEPKİ

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde karşılaşacağı Galatasaray maçına Cihan Aydın’ın atanmasına yanıt verdi. Kulüp, hakem atamasına karşı çıkan bir açıklama yaptı ve “Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur.” ifadelerini kullandı. Bordo mavililerin bildirisinde, sezon başından itibaren takım aleyhine yapılan uygulamaların insani hatalardan çok daha fazlası olduğu belirtildi.

TAKIM ÜZERİNDEKİ PLANLI MÜDAHALELER

Yapılan açıklamada, “Karşımızda planlı ve süreklilik arz eden asimetrik bir müdahale düzeni vardır.” denildi. İki hafta önce yaşanan Kasımpaşa ve ardından Galatasaray karşısında ortaya çıkan “VAR tiyatrosunun”, Türk futbol tarihinde daha önce görülmemiş ofsayt kurgularıyla puan kaybına yol açtığı ifade edildi. Süper Lig’de yaşananların yeterli kalmayacağı vurgulanırken, Türkiye Kupası finalinde Cihan Aydın isminin karşılarına çıkarıldığı belirtildi.

HAKEMİN GEÇMİŞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada, Cihan Aydın’ın geçmişine de vurgu yapılarak, “MHK’nın VAR toplantısına ‘En büyük Galatasaray’ kullanıcı adıyla katılan, tribün kimliğiyle övünen, aidiyetini gizleme gereği dahi duymayan sözüm ona ‘hakemdir!’” ifadesine yer verildi. TFF’nin her türlü renge büründüğü ancak adaletin rengini unuttuğu dile getirildi. Trabzonspor, bu atamanın amacının iki büyük kulübü karşı karşıya getirmek olduğunu savundu.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER

Son olarak, açıklamada, “Telafisi olmayacak Türkiye Kupası finalinde kulübümüzün hakkını yiyen; kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur.” denildi. Tarihte zulüm yapanların değil, zulme direnenlerin şekillendireceği vurgulandı. “Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur.” ifadesiyle de verilen mesaj netleştirildi.