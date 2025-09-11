Trabzonspor, Andre Onana’yı KAP’a Bildirdi

ONANA TRABZON’A ULAŞTI

Trabzonspor’un Manchester United’dan transfer ettiği Andre Onana, özel bir uçakla Trabzon’a iniş yaptı. Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transfer olmasıyla kaleyi devralacak olan 29 yaşındaki kaleci, kulübün tahsis ettiği uçakla saat 17.00 civarında Trabzon Havalimanı’na indi. Bordo-mavili taraftarlar, Kamerunlu eldiveni coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, deneyimli kaleci için tezahüratlar yaptı. Onana, sevgi gösterilerine el sallayarak cevap verdikten sonra Trabzonspor atkısını boynuna takarak basın mensuplarına poz verdi. Ardından kendisini bekleyen kulüp aracına geçerek konaklayacağı otele yöneldi.

TRANSFERİN MALİYETİ BELİRLENDİ

Trabzonspor, İngiliz ekip Manchester United’tan Andre Onana’yı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-mavili kulüp, Onana’nın transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcu Andre Onana’nın, kulübümüze, bedelsiz olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025/2026 futbol sezonu için 3.510.000 USD garanti ücret ve 1.755.000 USD imza ücreti ödenecektir” ifadelerine yer verildi.

ONANA’DAN MUTLU MESAJ

Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Onana, Trabzonspor’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti. “Henüz şimdi geldim ben de şehre. Şu an indim, gayet mutlu olduğumu ifade edebilirim. Yeni bir projeye başlıyorum, yeni bir macera benim adıma, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok mutlu eden bir duygu insanların sevgisini böylesine yanınızda hissetmeniz. İnsanların size ilk andan itibaren evinizdeymiş gibi hissettirmesi çok önemli bir duygu. Ben de çalışmalarıma başlayıp bu sevgiye karşılık verebilmek, saha içerisinde onları mutlu ederek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum” dedi.

FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRIM

Deneyimli kaleci, bordo-mavili takımın Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maça hazır olup olmadığını sorduğunda, “Tabi ki hazırım, her zaman hazırım. Hatta hazır da olduğumu söyleyebilirim bu tür şeyler için. Her oyuncu bu tür maçlarda oynamak, görev almak ister. Tabi ki önemli ve güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Ama biz tabi ki kendi gücümüzün de farkındayız. Önemli bir maç olacak bizim adımıza” şeklinde yanıt verdi.

KARİYER İLERLEYİŞİ

Kariyerine Barcelona’nın ünlü La Masia altyapısında adım atan Onana, daha sonra Ajax’a transfer olarak Avrupa futbolunda tanınmaya başladı. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finali, Inter ile Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Deneyimli kaleci, 2023-24 sezonunun başında Manchester United ile anlaşma imzaladı. Ayağını iyi kullanması ve oyun kurulumuna katkısı ile dikkat çeken Onana, Kamerun Milli Takımı’nın da uzun yıllardır kaleciliğini yapıyor.

UĞURCAN’IN AYRILIĞINDAN SONRA YENİ UMUTLAR

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından kalecilik için birçok aday gündeme geldi. Bordo-mavililerin Onana’yı gündemine alması, taraftarlar arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı. Uğurcan’ın ayrılığı sonrası kaleye böylesine kariyerli bir ismin düşünülmesi, camiada yeni sezon için umutları artırdı.