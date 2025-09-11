Trabzonspor, Andre Onana’yı KAP’a Bildirdi

ANDRE ONANA TRABZON’A GELDİ

Trabzonspor’un, Manchester United’dan kadrosuna kattığı Andre Onana, özel uçakla Trabzon’a indi. Galatasaray’a transfer olan Uğurcan Çakır’ın ardından kaleyi devralmak için buraya gelen 29 yaşındaki kaleci, kulüp tarafından tahsis edilen özel uçakla saat 17.00 sularında Trabzon Havalimanı’na ulaştı. Bordo-mavili taraftarlar, Kamerunlu kaleciye büyük ilgi gösterdi ve havalimanında onu coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, deneyimli eldivene tezahürat yaparken, Onana da onlara el sallayarak karşılık verdi. Trabzonspor atkısını boynuna takan kaleci, apron çıkışında basın mensuplarına poz vererek, kendisini bekleyen kulüp aracına binip konaklayacağı otele hareket etti.

TRANSFER MALİYETİ AÇIKLANDI

Trabzonspor, Manchester United’ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana’yı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Andre Onana’nın kulübümüze, bedelsiz olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. 2025/2026 futbol sezonu için 3.510.000 USD garanti ücret ve 1.755.000 USD imza ücreti ödenecektir” denildi.

ONANA’NIN İLK AÇIKLAMALARI

Onana, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Trabzonspor’a transfer olduğu için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. “Şu an indim, gayet mutlu olduğumu söyleyebilirim. Yeni bir projeye başlıyorum, burada olmaktan dolayı çok mutlu hissediyorum. İnsanların sevgisini bu kadar hissetmek önemli ve ben de saha içerisinde onları mutlu ederek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum” dedi.

FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRIM

Tecrübeli kaleci, bordo-mavili takımın Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maça hazır olup olmadığı sorusuna, “Tabi ki hazırım, her zaman hazırım. Her oyuncu bu tür maçlarda görev almak ister. Önemli bir takım ile oynayacağız, ancak biz kendi gücümüzün de farkındayız. Bu bizim için önemli bir maç olacak” şeklinde yanıt verdi.

KARİYERİNE YENİ BİR DİMEN

Kariyerine Barcelona’nın ünlü La Masia altyapısında başlayan Onana, Ajax’a transfer olarak Avrupa futbolunda adını duyurdu. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finali, Inter’le ise Şampiyonlar Ligi finali oynayan kaleci, 2023-24 sezonunun başında Manchester United’a imza attı. Ayağını iyi kullanması ve oyun kurulumuna katkısıyla bilinen Onana, uzun yıllardır Kamerun Milli Takımı’nın kalesini koruyor.

UĞURCAN İÇİN YENİ BİR DÖNEM

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından kaleye çeşitli adaylar gündeme gelmişti. Onana’nın transferinin camiada memnuniyetle karşılanması, taraftarlar arasında umutları artırdı. Uğurcan’ın ayrılığı sonrası kaleye bu kadar kariyerli bir ismin düşünülmesi, yeni sezon için heyecanları yükseltti.