Trabzonspor, Andre Onana’yı transfer etti

TRABZONSPOR’DAN DÜNYACA ÜNLÜ KALECİ TRANSFERİ

Trabzonspor, kaleci transferinde dikkat çeken bir hamle yaptı. Bordo-mavililerin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’da forma giyen Kamerunlu kaleci Andre Onana ile anlaştığı iddia ediliyor. Resmi bir açıklama henüz yapılmamasına rağmen, kulübe yakın kaynaklar, 28 yaşındaki kalecinin perşembe günü özel bir uçakla Trabzon’a geleceğini belirtiyor.

ONANA’NIN TRABZON’A GELİŞİ BEKLENİYOR

Onana’nın sağlık kontrollerinin ardından bordo-mavili ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor. Kalecinin kariyeri, Barcelona’nın ünlü La Masia altyapısında başladıktan sonra Ajax’a transfer olduktan sonra yükselişe geçti. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finali, Inter ile de Şampiyonlar Ligi finali deneyimi bulunan Onana, 2023-24 sezonunun başında Manchester United’a imza atmıştı.

OYUN KURULUMUNA KATKISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Ayağını iyi kullanmasıyla ve oyun kurulumuna katkısıyla tanınan Onana, Kamerun Milli Takımı’nın da uzun yıllardır kalesini koruyor. Bu özellikleri, Trabzonspor’un oyun sistemine büyük katkı sağlayacağı öngörülüyor.