Trabzonspor, Çaykur Rize’yi 5-2 Mağlup Etti

MAÇIN GENEL GÖRÜNTÜSÜ

Türkiye Kupası A Grubu’nun 3. ve son haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor’u evinde ağırladı. Ev sahibi ekip, müsabakayı 5-2’lik skorla kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

İLK YARIDA BORDO MAVİLİLERDEN 3 GOL

Maçın ilk yarısında Trabzonspor, 11. dakikada Mendy’in ceza sahası dışından yaptığı sert şut kaleci Ivo Grbic’de kaldı. 13. dakikada ev sahibi takım, önde yaptığı baskıyla topu kazandı. Banza, ceza sahası içerisindeki Lundstram’ı gördü. Lundstram’ın vuruşu kaleci Grbic’den döndü; dönen topu Lundstram bu kez kalecinin sağından ağlarla buluşturdu ve skoru 1-0 yaptı. Devamında, 40. dakikada Savic’in uzun pasında ceza sahasına giren Vısca’nın vuruşu kaleci Grbic’in sağından ağlara gitti ve skoru 2-0’a getirdi. Son olarak, 45. dakikada Mendy’in ceza sahası dışından attığı sert şutta top, Grbic’in sağından filelerle buluşarak durumu 3-0 yaptı.

İKİNCİ YARIDAKİ GOLLER

İkinci yarıda ise Trabzonspor’un etkili oyunu devam etti. 59. dakikada Muhammed Cham, farkı 4’e çıkararak üstünlüğü pekiştirdi. 63. dakikada Rizespor, kazandığı bir penaltı sonucunda Vaclav Jurecka’nın golüyle farkı 3’e indirdi. Ancak 83. dakikada Simon Barza, Trabzonspor’un 5. golünü kaydetti. Maçın sonlarına yaklaşırken, 89. dakikada Casper Hojer Nielsen’in kaleyi bulan vuruşu, yalnızca teselli oldu. Karşılaşmanın sonu 5-2’lik skorla Trabzonspor’un lehine bitti.

Bu sonuçla bordo mavililer, A Grubu’nda 2 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 7’ye çıkartarak lider konumuna yükseldi.