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Spor

Trabzonspor Çaykur Rizespor İçin Hazırlanıyor

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TRABZONSPOR’UN ANTRANMAN HAFTASI

Trabzonspor, Süper Lig’in 12’nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Takım, antrenmanlarına bu sabah gerçekleştirdiği çalışma ile hız kazandı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleşti.

ANTRAMAN PROGRAMI

Antrenmanda ilk olarak oyuncular, salonda kuvvet çalışması yaptı. Ardından sahaya geçen bordomavili futbolcular, ısınma hareketleri ile günü başlattı. Antrenman, pas çalışmasının ardından taktik çalışmalarla sona erdi. Bordo-mavili takım, 7 Kasım günü gerçekleştireceği antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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