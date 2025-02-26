Trabzonspor, Çaykur Rizespor’u 5-2 Yendi

TRABZONSPOR BAŞARILI BİR PERFORMANS SERGİLEDİ

Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor’u ağırladı ve karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı. Ev sahibinin bu galibiyeti, güçlü bir takım oyunu ve etkili bireysel performansların birleşimiyle mümkün oldu.

İLK YARI BORDO MAVİLİLERDEN 3 GOL

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor’un etkili oyunuyla başladı. 11. dakikada Mendy’in ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Ivo Grbic’de kaldı. Ardından 13. dakikada Trabzonspor’un ön alan baskısı sonucunda Banza, ceza sahası içindeki Lundstram’ı gördü. Lundstram’ın vuruşunda top, kaleci Grbic’den döndü ve dönen top ağlarla buluştu. İlk yarının sonlarına doğru 40. dakikada Savic’in uzun pasıyla ceza sahasına giren Vısca, kaleci Grbic’in sağından topu ağlara gönderdi. 45. dakikada Mendy’in ceza sahası dışından çektiği sert şut, Meşin yuvarlağı kaleci Grbic’in sağından ağlarla buluşturdu. Böylece ilk yarıda Trabzonspor, 3-0 öne geçti.

İKİNCİ YARIDA GOL SEVİNCİ DEVAM ETTİ

İkinci yarının başlama düdüğünden sonra, 59. dakikada Muhammed Cham farkı 4’e çıkardı. 63. dakikada Rizespor, kazandığı penaltıyı Vaclav Jurecka ile gole çevirdi ve farkı 3’e indirdi. Ancak 83. dakikada Simon Barza, Trabzonspor’un 5. golünü kaydetti. 89. dakikada Casper Hojer Nielsen’in ağları bulması, Rizespor için sadece bir teselli oldu. Maç, Trabzonspor’un 5-2’lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla bordo-mavililer, A Grubu’nda 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile puanını 7’ye çıkararak liderliği ele geçirdi.