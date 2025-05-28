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“Trabzonspor’da Ayrılık Haberi Şaşırttı”

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TRABZONSPOR’DA YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Bu sezon Süper Lig’de dengesiz bir performans sergileyen Trabzonspor, yeni sezon için hazırlıklarını şimdiden gerçekleştirmeye başladı. İddialı bir başlangıç yapmak isteyen kulüpte, takımdan ayrılacak oyuncular da netleşmeye başladı. Trabzonspor’da beklenmedik bir ayrılık haberi gündeme geldi.

DANYLO SİKAN BEKLENENİ VEREMEDİ

Takıma büyük umutlarla katılan Ukraynalı golcü Danylo Sikan, Samsunspor karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıkmasına rağmen, mücadele boyunca etkisiz bir performans sergiledi. Sikan, gol fırsatlarını değerlendiremedi ve bu sebeple gözlerden düştü.

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