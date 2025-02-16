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Trabzonspor’da Denswil İle Yollar Ayrılıyor!

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BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ TRANSFER GELİŞMELERİ

Süper Lig’de Cumartesi akşamı ezeli rakibi Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Trabzonspor’da hareketli saatler yaşanıyor. Kış transfer döneminde teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda Barisic, Umut Bozok, Umut Güneş, Eren Elmalı, Bardhi, Orsic, Trezeguet ve Serkan Asan ile yollarını ayırarak maliyetlerini düşüren Trabzonspor, bir ayrılığı daha resmi olarak duyurmaya hazırlanıyor.

KADRO PLANLAMASI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Şenol Güneş’in önerileriyle kadro planlamasını yeniden şekillendiren Karadeniz ekibi, halen kadro dışı olan savunma oyuncusu Stefano Denswil ile yollarını ayırma kararı aldı. Son dönemlerde gösterdiği seri galibiyetler ile formda bir performans sergileyen Trabzonspor, bu ayrılıkla beraber kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

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