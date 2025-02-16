More
Gündem

Trabzonspor’da Sürpriz Stefano Denswil Ayrılığı!

trabzonspor-da-surpriz-stefano-denswil-ayriligi

TRABZONSPOR’DA GEÇİT TÖRENİ

Süper Lig’de Cumartesi akşamı Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da heyecan dolu anlar yaşanıyor. Kış transfer döneminde Şenol Güneş’in değerlendirmeleri doğrultusunda Barisic, Umut Bozok, Umut Güneş, Eren Elmalı, Bardhi, Orsic, Trezeguet ve Serkan Asan ile yolları ayırarak maaş bütçesini düşüren Trabzonspor, bir ayrılığı daha resmi olarak duyurmaya hazırlanıyor.

KADRO PLANLAMASI DEVAM EDİYOR

Şenol Güneş’in raporu ile kadro planlamasını şekillendiren Karadeniz ekibi, şu an kadro dışı durumunda bulunan Stefano Denswil ile yollarını ayırma kararı aldı. Son dönemde aldığı ardışık galibiyetlerle yükselişe geçen Trabzonspor, bu ayrılıkla birlikte kadro içindeki düzeni daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Trabzonspor’da Denswil İle Yollar Ayrılıyor!

Trabzonspor, ara transfer dönemi sonrası beklenmedik bir ayrılığa sahne oldu. Takımda önemli bir oyuncunun ayrıldığı öğrenildi.
Gündem

Toyota’nın Modellerine 300 Bin TL İndirim

Sıfır otomobil pazarında Toyota, dikkat çekici indirim kampanyasıyla sürpriz yaşattı. Yeni fırsatlar, otomobil almayı düşünenleri heyecanlandırıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.