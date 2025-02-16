Trabzonspor’da Sürpriz Stefano Denswil Ayrılığı!

TRABZONSPOR’DA GEÇİT TÖRENİ

Süper Lig’de Cumartesi akşamı Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da heyecan dolu anlar yaşanıyor. Kış transfer döneminde Şenol Güneş’in değerlendirmeleri doğrultusunda Barisic, Umut Bozok, Umut Güneş, Eren Elmalı, Bardhi, Orsic, Trezeguet ve Serkan Asan ile yolları ayırarak maaş bütçesini düşüren Trabzonspor, bir ayrılığı daha resmi olarak duyurmaya hazırlanıyor.

KADRO PLANLAMASI DEVAM EDİYOR

Şenol Güneş’in raporu ile kadro planlamasını şekillendiren Karadeniz ekibi, şu an kadro dışı durumunda bulunan Stefano Denswil ile yollarını ayırma kararı aldı. Son dönemde aldığı ardışık galibiyetlerle yükselişe geçen Trabzonspor, bu ayrılıkla birlikte kadro içindeki düzeni daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.