Trabzonspor’dan Açıklama: Hakkımızı Yiyen Harcar

TRABZONSPOR’DAN HAKEM ATAMASINA TEPKİ

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde karşılaşacakları Galatasaray maçı için Cihan Aydın’ın hakem olarak atanmasının ardında açıklama yaptı. Kulüp, bu atamaya yönelik tepkisini dile getirirken, “Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur.” ifadelerine yer verdi.

PLANLI MÜDAHALELER

Bordo mavili kulübün yapılan açıklamada, “Takımımıza karşı sezon başından bugüne yapılanlar, münferit hata ve insani zaaf olarak asla değerlendirilemez. Karşımızda planlı ve süreklilik arz eden asimetrik müdahale düzeni vardır.” denildi. Açıklamada, Kasımpaşa ve Galatasaray karşısında yaşanan “VAR tiyatrosu” ile puanlarının gasp edildiği de vurgulandı.

CİHAN AYDIN’IN GEÇMİŞİ

Cihan Aydın’ın atanmasıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Süper Lig yetmemiş olacak ki Türkiye Kupası finalinde bir isim karşımıza çıkarılmıştır: Cihan Aydın. Peki kimdir bu figüran? MHK’nın VAR toplantısına ‘En büyük Galatasaray’ kullanıcı adıyla katılan, tribün kimliğiyle övünen, aidiyetini gizleme gereği dahi duymayan sözüm ona ‘hakemdir!’” sözleriyle Aydın’ın geçmişi eleştirildi.

ADALETİN ÇÜRÜMESİ

Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakkında da önemli iddialarda bulundu: “Görünen o ki TFF her türlü renge bürünmektedir ancak adaletin rengine sırt çevirmektedir. Maalesef TFF’de adalet müessesesi artık çürümüş, kurum yansızlığını kaybetmiş, ahlaki zemin de terk edilmiştir.”

SORUŞTURMA İHTİMALI

Kulüp, atamanın gerekçesinin, Türkiye’nin en büyük iki kulübünü sahada, tribünde ve sokakta karşı karşıya getirmek olduğuna inanıyor. Açıklamada, bu finalde kulüplerinin hakkının yeneceği belirtilerek, “Telafisi olmayacak Türkiye Kupası finalinde kulübümüzün hakkını yiyen; kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur.” denildi. Son olarak, tarihi zulmü yapanların değil, zulme direnenlerin şekillendireceği mesajı verildi ve bu bağlamda “Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur.” ifadesine tekrar vurgu yapıldı.