Trabzonspor’dan Açıklama: Hakkımızı Yiyen Harcar

TRABZONSPOR’DAN HAKEM ATAMASINA TEPKİ

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde karşılaşacakları Galatasaray maçında hakem Cihan Aydın’ın atanması üzerine bir açıklama yaptı. Kulübün beyanında, atanan hakeme dair haklı bir tepki dile getirildi. Açıklamada “Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur.” denildi.

TAKIMIMIZA YAPILAN HUKUKSUZLUKLAR

Bordo mavililer tarafından yapılan açıklamada, “Takımımıza karşı sezon başından itibaren yapılanlar, münferit hata ve insani zaaf olarak değerlendirilemez. Karşımızda planlı ve süreklilik arz eden asimetrik müdahale düzeni vardır.” ifadesine yer verildi. Ayrıca, hakem Cihan Aydın’ın geçmişteki katılımları eleştirilerek, “MHK’nın VAR toplantısına ‘En büyük Galatasaray’ kullanıcı adıyla katılan, tribün kimliğiyle övünen sözüm ona ‘hakemdir!'” denildi.

ADALATSIZLIĞA DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamanın devamında, TFF’nin tarafsızlığına ve adalet anlayışına vurgu yapılarak, “TFF’de adalet müessesesi artık çürümüş ve kurum yansızlığını kaybetmiştir.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, bu atamanın amacının Türkiye’nin en büyük iki kulübünü çatıştırmaktan başka bir şey olmadığı belirtildi. Kulübün, “Telafisi olmayacak Türkiye Kupası finalinde hakkını yiyen; kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur.” mesajıyla atılan adımların sonuçlarına dikkat çekildi.

ZULME DİRENME VURGUSU

Son olarak, tarihi zulümlerin değil zulme direnenlerin şekillendireceği konusunda bir uyarı yapıldı ve “Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur.” sözüyle açıklama sona erdirildi.