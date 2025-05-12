Trabzonspor’dan Açıklama: Haklarını Yiyen, Kendini Yıkacak

HAKEM ATAMASINA TEPKİ

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde karşılaşacağı Galatasaray maçı için hakem olarak Cihan Aydın’ın atanmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Kulüp, bu atamaya ciddi bir tepki göstererek, “Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur.” sözlerine yer verdi. Bordo mavili takım, resmi açıklamasında hakem atamasının arka planını değerlendirdi.

PLANLI MÜDAHALELERİN VARLIĞI

Yapılan açıklamada, “Takımımıza karşı sezon başından bugüne yapılanlar, münferit hata ve insani zaaf olarak asla değerlendirilemez. Karşımızda planlı ve süreklilik arz eden asimetrik müdahale düzeni vardır.” ifadeleri kullanıldı. İki hafta önce Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında yaşanan olaylara dikkat çekilerek, “VAR tiyatrosu” ile puan kayıplarının yaşandığına vurgu yapıldı. Takım, bu tür müdahalelerin Süper Lig ile sınırlı kalmadığını ve Türkiye Kupası finalinde de Cihan Aydın gibi bir ismin öne çıkarıldığını belirtti.

CİHAN AYDIN’IN KİMLİĞİ

Açıklamada, Cihan Aydın’ın MHK’nın VAR toplantısına “En büyük Galatasaray” kullanıcı adıyla katıldığı, tribün kimliğiyle övündüğü ve desteklediği takımı gizleme gereği dahi duymadığı iddia edildi. Bordo mavili kulüp, TFF’nin adalet anlayışını eleştirerek, “Maalesef TFF’de adalet müessesesi artık çürümüş, kurum yansızlığını kaybetmiş, ahlaki zemin de terk edilmiştir.” şeklinde bir tespit yaptı.

AÇIKLAMANIN SONU

Trabzonspor, bu atamanın, Türkiye’nin en büyük iki kulübünü karşı karşıya getirmek amacını güttüğünü savundu. Açıklamanın sonunda, “Telafisi olmayacak Türkiye Kupası finalinde kulübümüzün hakkını yiyen; kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur.” denilerek, adaletin sağlanması gerektiği ve “Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur.” ifadesiyle sona erdi.