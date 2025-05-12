“Trabzonspor’dan Cihan Aydın Tepkisi!”

AÇIKLAMA YAPILDI

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde mücadele edecekleri Galatasaray maçına Cihan Aydın’ın atanmasının ardından bir açıklama yaptı. Kulübün açıklamasında hakem atamasına dair sert eleştiriler yer aldı ve “Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur.” ifadesine dikkat çekildi.

TARİHİ HATALAR VE PLANLI MÜDAHALELER

Bordo mavililerden gelen açıklamada, “Takımımıza karşı sezon başından bu yana yapılanlar münferit hata ve insani zaaf olarak asla değerlendirilemez. Karşımızda planlı ve süreklilik arz eden asimetrik müdahale düzeni vardır.” denildi. Kasımpaşa ve Galatasaray karşısında yaşanan VAR kararlarına da değinilerek, “İki hafta önce yaşanan ‘VAR tiyatrosu’ Türk futbol tarihinde örneği olmayan ofsayt kurgularıyla puanlarımız gasp edilmiştir.” açıklaması yapıldı.

HAKEMİN GEÇMİŞİ

Açıklamada ayrıca, “Süper Lig yetmemiş olacak ki Türkiye Kupası finalinde bir isim karşımıza çıkarılmıştır: Cihan Aydın.” ifadesi kullanılarak Aydın’ın geçmişi sorgulandı. Aydın’ın MHK’nın VAR toplantısına “En büyük Galatasaray” kullanıcı adıyla katıldığı ve bu durumu eleştiren yönlendirmelerde bulunuldu.

ADİLET VE GELECEK

Açıklamanın sonunda, “Bu atamanın amacı; Türkiye’nin en büyük iki kulübünü sahada, tribünde, sokakta karşı karşıya getirmekten başka bir şey değildir!” ifadesi öne çıkarken, “Telafisi olmayacak Türkiye Kupası finalinde kulübümüzün hakkını yiyen kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur.” denildi. Kulübün çatısı altında yaşanan adaletin çürümüş olduğu vurgulanarak, “Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur.” ifadeleriyle sona erdi.