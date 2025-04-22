“Trabzonspor’dan Çocuklara Ücretsiz Davet”

TRABZONSPOR’DAN MÜJDE

Trabzonspor Kulübü, İstanbul Kadıköy’de bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin anısını yaşatmak amacıyla “Fırtına” olan tribünün adını “Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü” olarak değiştirdi. Kulüpten yapılan güncel açıklamada, bu tribünün adının verileceği etkinliğin 24 Nisan Perşembe günü Trabzonspor’un Göztepe ile karşılaşacağı Türkiye Kupası Yarı Finali’nde gerçekleştirileceği belirtildi. Ayrıca, bu özel etkinlik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuk taraftarlara ücretsiz olacak.

ÇOCUKLARIN COŞKUSUYLA ANISINI YAŞATMAK

Konu ile ilgili açıklama yapan Trabzonspor Genel Sekreteri Sami Karaman, “Mattia Ahmet Minguzzi adıyla ilk kez taraftarlarımızı ağırlayacak olan tribünümüzün ilk sesi çocuklarımızdan gelsin istedik” diyerek duygu ve düşüncelerini aktardı. Karaman, hayattan koparılan evladının adını yaşatmanın ve anısına sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı. Karaman, “Tribünümüzde çocuklarımızın coşkusuyla Mattia Ahmet’in anısını yaşatacak olmak bizim için hem onur hem de derin bir sorumluluk. Bu vesileyle tüm çocuklarımızı, bu özel günde ‘Mattia Ahmet Minguzzi’ Tribünümüze davet ediyor, hep birlikte bu anlamlı günü daha da anlamlı kılmayı planlıyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.