Trabzonspor’dan Galatasaray Maçına Açıklama!

TAKIMIN AÇIKLAMASI

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde oynayacakları Galatasaray maçı için Cihan Aydın’ın hakem olarak atanması üzerine bir açıklama yaptı. Kulüp, yapılan hakem atamasına yönelik tepki göstererek, “Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur.” şeklinde ifadeleri paylaştı.

HAKEM ATAMASINA TEPKİ

Bordo mavili kulüp, açıklamasında “Takımımıza karşı sezon başından bu yana yapılanlar, münferit hata ve insani zaaf olarak asla değerlendirilemez. Karşımızda planlı ve süreklilik arz eden asimetrik müdahale düzeni vardır.” diyerek sorunlarını dile getirdi. Kayıplarının nedeniyle ilgili, “Daha iki hafta önce Kasımpaşa ardından Galatasaray karşısında ‘VAR tiyatrosu’ sahne almış, Türk futbol tarihinde örneği olmayan ofsayt kurgularıyla puanlarımız gasp edilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

CİHAN AYDIN’IN PROFİLİ

Açıklamanın devamında, “Süper Lig yetmemiş olacak ki Türkiye Kupası finalinde bir isim karşımıza çıkarılmıştır: Cihan Aydın. Peki kimdir bu figüran? MHK’nın VAR toplantısına ‘En büyük Galatasaray’ kullanıcı adıyla katılan, tribün kimliğiyle övünen, aidiyetini gizleme gereği dahi duymayan sözüm ona ‘hakemdir!’” denilerek bu atamanın adaletsizliği vurgulandı.

ADALETSİZLİK VURGUSU

Kulüp, TFF’nin adalet anlayışını eleştirirken, “Görünüşe göre TFF her türlü renge bürünmektedir ancak adaletin rengine sırt çevirmektedir. Maalesef TFF’de adalet müessesesi artık çürümüş, kurum yansızlığını kaybetmiş, ahlaki zemin de terk edilmiştir.” ifadelerine yer verdi. Bu atamanın amacının büyük kulüpler arasında bir çatışma yaratmak olduğu ifade edildi.

SONUÇ VE UYARI

Son olarak, “Şunun gayet iyi anlaşılmasını istiyoruz! Telafisi olmayacak Türkiye Kupası finalinde kulübümüzün hakkını yiyen; kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur.” diyerek uyarıda bulunuldu. Açıklamada, “Çünkü tarihi zulüm yapanlar değil, zulme direnenler şekillendirir. Ve bilinsin ki; “Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur.” vurgusu yapıldı.