Trabzonspor’dan Güneş’in İstifası İddia Edildi

GÜNEŞ’İN GÖREVİNDEN AYRILMA KARARI

Trabzonspor’un futbol direktörü Şenol Güneş’in yeni görevinden ayrılma kararı aldığı iddiaları gündemde. Geçtiğimiz ay teknik direktörlük görevine Fatih Tekke’yi atan Trabzonspor, Güneş’i de futbol direktörü olarak göreve getirmişti. Ancak Güneş’in radikal bir karar aldığı öğrenildi. Dikkat çeken detay ise Fatih Terim ile ilgili.

ŞENOL GÜNEŞ’İN GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Sezona Abdullah Avcı ile başlayan ve Süper Lig’in 5. haftasında Şenol Güneş’i göreve getiren Trabzonspor, en son Fatih Tekke ile devam etme kararı almıştı. Beşiktaş derbisiyle birlikte 5. dönemine başlayan Şenol Güneş, bordo-mavili takım ile gerçekleştirdiği 26 resmi maçta 1.42 puan ortalaması elde ederek hayal kırıklığı yarattı. Önceki dönemlerinde sıklıkla 2 puan ortalaması yaşatan deneyimli teknik adam, ligin 27. haftasında Hatayspor karşısında aldığı mağlubiyet sonrası koltuğunu Fatih Tekke’ye devrederek futbol direktörlüğü görevine geçti.

KISA SÜREN FUTBOL DİREKTÖRLÜĞÜ MACERASI

Yeni görevine kısa süre önce başlayan Şenol Güneş’in, radikal bir karar alarak istifa edeceği ve son kez teknik direktörlük için yurt dışına çıkacağı iddiaları ortaya atıldı.