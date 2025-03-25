trabzonspor-dan-krzysztof-piatek-hamlesi

Krzysztof Piatek İçin Trabzonspor Harekete Geçti

Başakşehir’de gösterdiği performans ve attığı gollerle dikkat çeken Krzysztof Piatek için önemli bir gelişme yaşandı. Yeni sezon için hazırlık yapan Trabzonspor, Polonyalı golcü için harekete geçti.

Başakşehir’de Yıldızlaştı

2023 yazında Hertha Berlin’den Başakşehir’e transfer olan Krzysztof Piatek, bu sezonu etkileyici bir şekilde geçirdi. Süper Lig’de performansıyla adından söz ettiren Piatek, Victor Osimhen’in ardından gol krallığı basamaklarının ikinci sırasında bulunuyor.

Trabzonspor’da Hareketli Dönem

Süper Lig’de zorlu bir dönem geçiren Trabzonspor, teknik direktörlük görevine Fatih Tekke’yi getirerek yeni bir sayfa açtı. Bu süreçte transfer konularında oldukça hareketli günler yaşanıyor.