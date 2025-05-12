Trabzonspor’dan Tepkili Açıklama: Hakkımızı Yerseniz Yanarsınız

TRABZONSPOR’DAN GALATASARAY MAÇINA TEPKİ

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi Cihan Aydın’ın hakem olarak atanmasına tepki gösterdi. Kulüp, yaptığı açıklama ile bu atamanın haksız olduğunu vurguladı ve “Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur” ifadelerine yer verdi.

PLANLI MÜDAHALELERİN ALTINI ÇİZİYOR

Bordo mavililer, açıklamalarında, “Takımımıza karşı sezon başından bugüne yapılanlar, münferit hata ve insani zaaf olarak asla değerlendirilemez. Karşımızda planlı ve süreklilik arz eden asimetrik müdahale düzeni vardır” dedi. Ayrıca, iki hafta önce Kasımpaşa ve Galatasaray karşısında meydana gelen durumları “VAR tiyatrosu” olarak nitelendirerek, Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş ofsayt kurgularıyla puan kaybı yaşadıklarını belirtti.

HAKEM ATEŞ ALTINDA

Açıklamada, “Süper Lig yetmemiş olacak ki Türkiye Kupası finalinde bir isim karşımıza çıkarılmıştır: Cihan Aydın. Peki kimdir bu figüran?” denilerek Cihan Aydın’ın MHK’nın VAR toplantısına “En büyük Galatasaray” kullanıcı adıyla katılması ve tribün kimliğiyle övünmesi eleştirildi. Trabzonspor, TFF’nin adaletin rengine sırt çevirdiğine ve bu atamanın amacının iki büyük kulübü karşı karşıya getirmek olduğuna dikkat çekti.

FINALDE HAKKIMIZI YİYENLER DENEYİM YAŞAYACAK

Kulüp, Türkiye Kupası finalinde alacakları sonuçların son derece önemli olduğunu vurguladı. “Telafisi olmayacak finalde kulübümüzün hakkını yiyen; kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur” ifadesiyle açıklamalarını sonlandırdı. Trabzonspor, tarihi zulümlerin değil, zulme direnenlerin şekillendirdiğini hatırlatarak “Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur” şeklinde bir not düştü.