Spor

Trabzonspor Deplasmanda İlk Galibiyetini Aldı

trabzonspor-deplasmanda-ilk-galibiyetini-aldi

MAÇIN DETAYLARI

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı devam ediyor. Ligin 28. hafta karşılaşmasında, Çağdaş Atan’ın yönetimindeki Başakşehir ile Fatih Tekke idaresindeki Trabzonspor, hakem Mehmet Türkmen’in yönetiminde Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaştı. Konuk takım Trabzonspor, rakibini 3-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor’a galibiyeti getiren goller 7. dakikada Simon Banza, 62. dakikada Ozan Tufan ve 87. dakikada Batista Mendy tarafından atıldı.

PENALTIDAN YARARLANAMADI

Başakşehir’de Krzysztof Piatek, 59. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Polonyalı futbolcunun kullandığı penaltıda kaleci Uğurcan Çakır, gole izin vermedi. Ayrıca, Başakşehir, 64. dakikada Deniz Türüç’ün gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı. Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde çıktığı ilk maçta galibiyet elde etti.

Trabzonspor, bu sezon ilk deplasman galibiyetini alarak yaklaşık bir yıllık aradan sonra ligde deplasmanda ilk kez kazandı. Bordo-mavililer, son olarak geçen yılın mayıs ayında deplasmanda yine Başakşehir’i mağlup etmişti. Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde iki maç aradan sonra kazanarak puanını 35’e yükseltti. Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Başakşehir ise 36 puanda kaldı.

SONRAKİ HAFTA PROGRAMI

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, evinde Göztepe’yi ağırlayacak. Başakşehir ise deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

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