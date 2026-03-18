Trabzonspor, Eyüpspor’u 1-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Eyüpspor ile Trabzonspor karşılaştı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede, bordo-mavilller 1-0’lık galibiyet elde etti. Trabzonspor’a galibiyeti getiren gol, 66. dakikada Felipe Augusto tarafından atıldı.

Trabzonspor SERİYİ DEVAM ETTİ

Bu sonuç, Trabzonspor’un üst üste 5. galibiyetini alarak puanını 60’a çıkarmasını sağladı. Bu galibiyetle birlikte Trabzonspor, 3. sırada yer aldı ve lider Galatasaray ile puan farkını maç fazlası ile 4’e indirdi.

Eyüpspor ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Öte yandan Eyüpspor, üst üste 3. kez mağlup olarak 22 puanla 16. sırada kaldı. Trabzonspor’un milli ara sonrası Süper Lig’de bir sonraki karşılaşması lider Galatasaray ile olacak. Eyüpspor ise Antalyaspor deplasmanında mücadele edecek.