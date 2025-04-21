Trabzonspor, Fatih Tekke İle Başarı Kazandı

TEKNİK DİREKTÖR FATİH TEKKE’NİN BAŞARISI

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde mücadele ettiği 5 Süper Lig karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Genç teknik adam, 11 Mart’ta devraldığı takımı 32 puanla 11. sırada bırakırken, şu an 42 puanla 7. sıraya yükseltti. Fatih Tekke, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde adeta kamp kurarak oyuncularla sıkı bir iletişim kurma yoluna gitti.

OYUNCULARA GÜVEN AŞILADI

Tekke, mevcut kadro yapısını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor ve bazı maçlarda eleştirilse de sonuç odaklı futbol anlayışıyla dikkat çekiyor. Oyuncular arasında var olan güven sorununu aşmak için önemli adımlar attı. Ligin 32. haftasında oynanan deplasman maçında Trabzonspor, Adana Demirspor’u 1-0 yenerek bu sezon bir ilke imza attı.

Bordo-mavililer, çıktığı son iki mücadelede hem iç sahada Çaykur Rizespor’u hem de deplasmanda Adana Demirspor’u mağlup ederek çifte galibiyet serisi elde etti. Fatih Tekke yönetiminde deplasman fobisini de aşmayı başaran Trabzonspor, bu sezon ilk kez 7. sıraya yükselerek üst basamaklara yöneldi.