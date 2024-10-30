Trabzonspor – Fenerbahçe Biletleri Satışa Sunuldu

MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Trabzonspor, Süper Lig’in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın biletlerini satışa sundu. Bordo-mavili ekipten alınan bilgilere göre, Papara Park’ta saat 19.00’da başlayacak müsabakanın biletleri farklı fiyat aralıklarıyla taraftarlara sunuluyor.

BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Bilet fiyatları; VIP Platinum-B için 5 bin, VIP Platinum A/C için 4 bin 500, VIP Gold için 3 bin 750, VIP Silver için 3 bin, Batı tribünü için 1250, Doğu üst tribün için 900, Fırtına tribün için 800, Güney-Kuzey kale arkası biletleri ise 400 lira olarak belirlendi.

SATILAN NOKTALAR

Ayrıca, taraftarlar biletlerini Atatürk Alanı’ndaki satış noktasından da temin ediyor.