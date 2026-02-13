Trabzonspor Fenerbahçe Derbisinde Rekabetin Zirvesi

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında yarın saat 20.00’de Trabzonspor ile Fenerbahçe, kıyasıya bir mücadelede karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekip, oynadığı 21 maçta 14 galibiyet ve 7 beraberlikle toplam 49 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer ise bu sezon 21 müsabakadan 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle toplam 45 puan elde ederek 3. sırada konumlanmış durumda.

EZELİ REKABET 52 YILDIR DEVAM EDİYOR

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 13 Şubat 1974’te gerçekleşen ve 0-0 sona eren Türkiye Kupası çeyrek final, bu iki takım arasındaki 52 yıllık rekabetin başlangıcını oluşturuyor. Bu süreçte Fenerbahçe ve Trabzonspor, tam 138 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe, 55 kez sahadan galip ayrılmayı başarırken, Trabzonspor ise 44 maçta gülen taraf oldu. 39 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe toplamda 181 gol atarken, Trabzonspor 157 golle karşılık verdi.

LİGDE 106. RANDEVU

Fenerbahçe ve Trabzonspor, lig tarihindeki toplam 105 mücadelede karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe’nin 44 galibiyeti bulunurken, Trabzonspor 27 defa 3 puanın sahibi oldu. Ayrıca 34 maç da eşitlikle tamamlandı. Sarı-lacivertlilerin ligde attığı gol sayısı 145 iken, bordo-mavililerin 111 golle yanıt verdiği görülüyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy’de gerçekleşen maçta ev sahibi takım, Youssef En-Nesyri’nin golüyle 1-0 galip geldi.

SON DÖRT MAÇTA FENERBAHÇE ÖNE ÇIKIYOR

Sarı-lacivertli takım, geçtiğimiz yıllarda bordo-mavililere karşı belirgin bir üstünlük sağladı. Süper Lig kapsamında oynanan son 4 karşılaşmada Fenerbahçe, her seferinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor, son galibiyetini 4 Kasım 2023’te Kadıköy’de aldı. Fenerbahçe, Trabzon’a konuk olduğu son 2 maçtan da 3-2’lik skorlarla ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin, rakiplerine karşı ligde sürdürdüğü 4 maçlık bir galibiyet serisi mevcut.

SON GOLSÜZ MAÇ 2015 YILINDAN BERİ GÖRÜLMEDİ

İki takım arasındaki son golsüz karşılaşma, 7 Şubat 2015 tarihinde gerçekleşti. O tarihten sonra oynanan 21’i Süper Lig, 2’si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 23 karşılaşmada futbolcular, gol sevinçlerini yaşadı. Bu maçlarda Fenerbahçe’nin 41 gollük katkısına Trabzonspor, 31 golle karşılık verdi.