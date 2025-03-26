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Trabzonspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

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ANTRENMAN HAZIRLIKLARI

Trabzonspor, Süper Lig’in 29’uncu haftasında evinde karşılaşacağı Göztepe maçı için hazırlıklarını antrenmanla devam ettiriyor. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Antrenman, teknik ısınmanın ardından rondo çalışmalarıyla başladı ve taktik çalışmalarla noktalandı.

NWAKAME’NİN TAKIMA DÖNÜŞÜ

Bordo-mavililerde uzun süredir sakatlık yaşayan Anthony Nwakaeme, takımla birlikte çalışmalara katılmaya başladı. Bu gelişme, takımın morale ihtiyacı olduğu bir dönemde önemli bir avantaj sağlıyor. Bordo-mavililer, bugünkü antrenmanlarını saat 15.00’te gerçekleştirmek için hazırlıklarını sürdürecek.

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