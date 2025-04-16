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Trabzonspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

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PREPARETLİK ANTREMANI DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Süper Lig’in 32’nci haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını devam ettiriyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapıldı. Antrenmanda oyuncular önce dinamik ısınma çalışması yaptı, ardından pas ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi.

ANRENMAN KUVVET VE TAKTİK İLE SONA ERDİ

Antrenmanın sonunda kuvvet ve taktik çalışmaları yapıldı. Bordo-mavili ekip, yarın saat 15.15’te gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Ayrıca Trabzonspor’un bugün yapacağı antrenmanın ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık olacak ve yeni transfer Tim Jabol-Folcarelli, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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