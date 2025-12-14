Trabzonspor: İç Sahada 217 Günlük Yenilmezlik Serisi

trabzonspor-ic-sahada-217-gunluk-yenilmezlik-serisi

Trabzonspor, Süper Lig’in 16. haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak. İç sahada 217 gündür mağlup olmayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde son yenilgisini ligde şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’a karşı almıştı. Akyazı Stadı’nda oynadığı bu maçta, Trabzonspor 2-0’lık skorla kaybetmişti, ancak o günden sonra rakiplerine yenilgi yüzü göstermedi.

16 MAÇTA BİR MAĞLUBİYET

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile toplamda 3’ü Türkiye Kupası’nda olmak üzere 16 resmi iç saha karşılaşmasına çıktı. Bu maçlardan 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak başarılı bir performans sergiledi.

TEKKE İLE LİGDEKİ İÇ SAHA PERFORMANSI

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Akyazı Stadı’nda geçen sezon ve bu sezon toplam 13 lig maçı oynadı. Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden bordo-mavililer, yalnızca bir kez rakiplerine 3 puan verdi. Bu sezon, iç sahasında hiç mağlup olmayan Trabzonspor, 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puanı hanesine yazdırdı.

KUPADA ÜST ÜSTE GALİBİYETLER

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası’nda önemli başarılar elde etti. Bodrum FK ile oynanan çeyrek final maçını uzatmalarda 3-2 kazanarak yarı finale yükselen Karadeniz ekibi, Göztepe’yi de 2-0 yenerek finale adını yazdırdı. Bu sezon ise Vanspor’u 2-0 mağlup ederek grup aşamasına kalma hakkı elde eden Trabzonspor, kupada oynadığı 3 maçın tamamında galip geldi.

