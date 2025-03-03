Trabzonspor İçin Hayal Kırıklığı Maçı

MAÇIN SONUCU VE GÖRÜNTÜ

Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor, Konyaspor ile deplasmanda oynadı. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmada kazanan takım 1-0’lık skorla Konyaspor oldu. Trabzonspor’un teknik direktörü Şenol Güneş, maç sonunda yaptığı açıklamalarda, “Buraya gelirken moral ve güç olarak iyi durumda olduğumuzu biliyorduk. Ligde sıralama olarak nerelere kadar gidebileceğimizi biliyorduk. Rakibimizin de zor durumda olduğunu biliyorduk. İyi oynamak ve kazanma hırsını göstermek için iyi bir maçtı ama devreye kadar oynamamak için çıkmışız gibi bir görüntü vardı. Kötü bir görüntü vardı. Oynamak istediğimiz futbolun hiçbir görüntüsü yoktu!” ifadelerini kullandı.

OLAYLAR VE HAZIRLIK

Şenol Güneş, “Rakip beraberliğe razıydı, biz değildik ama mağlup olduk. Futbolun cilvesi diyelim.” diyerek, ikinci yarıda gol atma isteğinin olduğuna değindi. Ayrıca, takımda eksikler bulunduğunu belirterek, “Rakip de iyi niyetli çalışmanın sonunda 3 puan alarak moral buldu. Bizim için hayal kırıklığı oldu. Hem kalitemizi hem de oyun gücümüzü gösteremedik ve maalesef mağlup olduk.” dedi.

KARŞILAŞMA SONRASI BİLDİRİM

Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, “Kazanmak isteğiyle geldiğimiz bir maçta kendimizi de ona hazırladık. Maalesef beraberliğe razı değilken mağlup olarak ayrıldık. İlk yarı tamamen kötü bir oyun oldu. Hücum varyasyonları olmayan, pozisyonu olmayan bir ilk yarı oldu. İkinci yarı daha hareketliydik, gol bulabilirdik, yiyebilirdik. Ama maçın hakkı beraberlikti. Beraberlik zaten bize yetmeyen bir olaydı. Çünkü yukarıda olabilmek için kritik bir maçtı. Maalesef bu kritik maçları geçemiyoruz. Deplasmanda yine kazanamadık ve hiç olmayacak şekilde de bir mağlup olduk. Gayretimiz, niyetimizin düştüğü zaman şansımız da azalıyor.” şeklinde konuştu. Konyaspor’u buldukları gol ile elde ettikleri üç puan için kutladığını da ekledi.