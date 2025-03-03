Spor

Trabzonspor Konyaspor’a Deplasmanda Yenildi

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MAÇIN SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor, Konyaspor’a deplasmanda 1-0 kaybetti. Konyaspor’un tek golü, maçın 90+10. dakikasında penaltıdan Umur Nayir ile geldi.

DEPLASMANDAKİ KAYIP SERİSİ

Bordo-mavililer, dış sahada son galibiyetini geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir karşısında 1-0 almıştı. Trabzonspor, 18 Mayıs 2024 tarihinden itibaren deplasmanda galip gelemiyor. Bu mağlubiyetle birlikte Trabzonspor 32 puanda kalırken, Konyaspor 28 puana yükseldi.

GELECEK MAÇLAR

Süper Lig’de gelecek hafta Trabzonspor, evinde Hatayspor’u konuk edecek. Konyaspor ise deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak.

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