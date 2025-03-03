trabzonspor-konyaspor-a-deplasmanda-yenildi

MAÇIN SONUCU
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor, Konyaspor’a deplasmanda 1-0 kaybetti. Konyaspor’un tek golü, maçın 90+10. dakikasında penaltıdan Umur Nayir ile geldi.
DEPLASMANDAKİ KAYIP SERİSİ
Bordo-mavililer, dış sahada son galibiyetini geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir karşısında 1-0 almıştı. Trabzonspor, 18 Mayıs 2024 tarihinden itibaren deplasmanda galip gelemiyor. Bu mağlubiyetle birlikte Trabzonspor 32 puanda kalırken, Konyaspor 28 puana yükseldi.
GELECEK MAÇLAR
Süper Lig’de gelecek hafta Trabzonspor, evinde Hatayspor’u konuk edecek. Konyaspor ise deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak.