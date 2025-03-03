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Trabzonspor, Konyaspor’a Son Dakika Mağlup Oldu

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TRABZONSPOR KONYASPOR’A MAĞLUP OLDU

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor, Konyaspor karşısında 1-0’lık bir yenilgi yaşadı. Konyaspor’un galibiyet golünü 90+10. dakikada penaltıdan Umur Nayir attı. Bordo-mavililer, dış sahada en son geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir’i 1-0 mağlup etmişti ve 18 Mayıs 2024’ten bu yana deplasmanda galibiyet elde edemiyor.

PUAN DURUMU GÜNCELLENDİ

Bu sonucun ardından Trabzonspor, 32 puanda kalarak önemli bir kayıp yaşadı. Konyaspor ise puanını 28’e çıkararak ligdeki mücadelesini sürdürdü. Süper Lig’de gelecek hafta Trabzonspor, sahasında Hatayspor’u ağırlayacak. Konyaspor ise deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak.

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