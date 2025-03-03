Trabzonspor Konyaspor’a Son Dakikada Mağlup Oldu

MAÇ SONUÇLARI VE ÖNE ÇIKAN DURUMLAR

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında, Trabzonspor deplasmanda Konyaspor’a 1-0 yenildi. Konyaspor’un tek golünü 90+10. dakikada penaltı atışından Umur Nayir attı. Dış sahada en son geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir’i 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024’ten bu yana deplasmanda galibiyet elde edemiyor.

Puan Durumları

Bu sonucun ardından Trabzonspor 32 puanda kalırken, Konyaspor 28 puana yükseldi. Süper Lig’de gelecek hafta Trabzonspor, sahasında Hatayspor ile karşılaşacak. Konyaspor ise deplasmanda Eyüpspor’a konuk olacak. Bu karşılaşmalar, ligdeki rekabeti artıran önemli mücadeleler olacak.