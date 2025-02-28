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Trabzonspor Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

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HAZIRLIKLARA DEVAM EDİYORLAR

Trabzonspor, Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçı için hazırlıklarını bir antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Antrenman sırasında oyuncular, ısınmanın akabinde topa sahip olma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

BUGÜN ANTRAMAN YAPACAKLAR

Bordo-mavili takım, Konyaspor maçı için hazırlıklarını bugün saat 15.00’te yapacağı antrenmanla devam ettirecek. Bu antrenman, takımın maça yönelik stratejilerini geliştirmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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