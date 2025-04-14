Trabzonspor, Mattia Ahmet Minguzzi’yi andı

TRABZONSPOR’DAN ANLAMLI ADIM

Trabzonspor, genç yaşta bir saldırı sonucu yaşamını yitiren taraftarı Mattia Ahmet Minguzzi’nin anısını yaşatmak için önemli bir karar aldı. Bordo-mavili kulüp, Papara Park’ta bulunan Fırtına Tribünü’nün adını “Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü” olarak değiştirildiğini duyurdu.

AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Genç yaşta hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden evladımız Mattia Ahmet Minguzzi’nin anısını yaşatmak için Papara Park’ta yer alan Fırtına Tribünümüzün adı, ‘Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü’ olarak değiştirilmiştir.”

SKANDAL OLAY NEYDİ?

24 Ocak 2025 tarihinde İstanbul’un Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı’nda bir olay yaşandı. 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak üzere gittiği bit pazarında bir kişiyle sözlü tartışma yaşadı. Daha sonra karşılaşan taraflar arasında kavga çıktı ve çevredeki esnafın müdahaleleriyle ayrılan şüpheli B.B., koşarak geri dönüp Mattia’ya bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan Mattia Ahmet Minguzzi, hayatını kaybetti.