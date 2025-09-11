Trabzonspor, Onana’yı KAP’a bildirdi. Maliyeti açıklandı

ONANA TRABZON’A GELDİ

Trabzonspor’un Manchester United’dan kadrosuna kattığı Andre Onana, özel uçakla Trabzon’a iniş yaptı. Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından kaleyi devralacak 29 yaşındaki kaleci, kulüp tarafından tahsis edilen özel uçakla saat 17.00 sularında Trabzon Havalimanı’na geldi. Bordo-mavili taraftarlar, Kamerunlu eldiveni büyük bir coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, deneyimli kaleci için tezahürat yaparken, Onana da sevgi gösterilerine el sallayarak yanıt verdi. Kulüp atkısını boynuna takan Onana, basın mensuplarına poz vererek ardından kendisini bekleyen kulüp aracına binerek konaklayacağı otele hareket etti.

TRANSFER MALİYETİ AÇIKLANDI

Trabzonspor, Andre Onana’nın satın alma hakkı olmaksızın kiralık olarak kadroya katıldığını duyurdu. Bordo-mavili kulüp, Onana’nın geçici transferi ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcu Andre Onana’nın kulübümüze, bedelsiz olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025/2026 futbol sezonu için 3.510.000 USD garanti ücret ve 1.755.000 USD imza ücreti ödenecektir” denildi.

ONANA’NIN MUTLULUĞU

Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Onana, Trabzonspor’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti. “Henüz şimdi geldim ben de şehre. Şu an indim, gayet mutlu olduğumu ifade edebilirim. Yeni bir projeye başlıyorum, yeni bir macera benim adıma, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Tanıdığım insanların sevgisini böyle hissetmek çok önemli bir duygu” ifade etti. Ayrıca “Ben de çalışmalarıma başlayıp bu sevgiye karşılık verebilmek, saha içerisinde onları mutlu ederek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum” dedi.

FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRIM

Deneyimli kaleci, bordo-mavili takımın Fenerbahçe ile oynayacağı maça hazır olduğunu belirtirken, “Tabi ki hazırım, her zaman hazırım. Hatta hazır da olduğumu söyleyebilirim. Her oyuncu bu tür maçlarda oynamak, görev almak ister. Tabi ki önemli ve güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Ama biz kendi gücümüzün de farkındayız. Önemli bir maç olacak bizim adımıza” şeklinde yanıt verdi.

KARİYERİNE BARCELONA’DA BAŞLADI

Onana, kariyerine Barcelona’nın ünlü La Masia altyapısında başladı ve daha sonra Ajax’a transfer olup Avrupa futbolunda tanınır hale geldi. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finali, Inter ile de Şampiyonlar Ligi finali deneyimi yaşadı. 2023-24 sezonunun başında Manchester United’a imza atan Onana, ayağını iyi kullanması ve oyun kurulumuna katkısıyla biliniyor ve Kamerun Milli Takımı’nın kaleciliğini de uzun yıllardır yapıyor.

UĞURCAN’IN AYRILIĞI SONRASI

Trabzonspor, Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferi sonrası kale için birçok aday gündeme gelmişti. Bordo-mavili kulübün Andre Onana’yı kadrosuna katması, taraftarlar arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı. Uğurcan’ın ayrılığı sonrası kaleye, bu kadar kariyerli bir ismin düşünülmesi, camiada yeni sezon için umutları artırdı.